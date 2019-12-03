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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 108.550,66 puana çıktı.

03.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:10Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 108.550,66 puana çıktı.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 546,36 puan artarak 108.550,66 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,88 ve holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,16 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,67 ile oldu.
Analistler, güne düşüşle başlayan pay piyasalarının, enflasyonun beklentilerin altında kalması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile Türkiye ilişkilerine yönelik pozitif açıklamaları sonrası yükselişe geçtiğini ifade etti.
BIST 100 endeksinin 108.200 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ilk hedefin 110.000 seviyesi olacağını belirten analistler, öğleden sonra NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek akışı ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edileceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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