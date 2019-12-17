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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 111.813,30 puana yükseldi.

17.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:08Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 111.813,30 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 687,79 puan artarak 111.813,30 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 1,58 ile oldu.
Analistler, ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşmasının imzalanması sonrası küresel risk iştahının arttığını belirterek, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.
Öğleden sonra yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin üzerinde yeni hedeflerin 112.500 ve 113.400 seviyeleri olacağını,110.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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