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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 artışla 111.468,89 puana yükseldi.

20.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:10 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,79 artışla 111.468,89 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 869,46 puan artarak 111.468,89 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,92 ile oldu.
Analistler, ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu gelişmelerle beraber piyasalardaki pozitif seyrin devam ettiğini belirtti.
Öğleden sonra, ABD'de 3'üncü çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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