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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 114.057,26 puana yükseldi.

27.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:10 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 114.057,26 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 404,24 puan artarak 114.057,26 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,47 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile bilişim oldu.

Analistler, devam eden küresel risk iştahının, BIST 100 endeksinin yükselişini desteklediğini belirterek, teknik açıdan 115.000 ve 115.500 seviyelerinin direnç, 111.000 puanın destek konumuna geldiğini vurguladı.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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