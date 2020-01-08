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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 112.815,96 puana yükseldi.

08.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:10 Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 112.815,96 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 216,04 puan artarak 112.815,96 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,25 ile turizm oldu.
Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen alımlarla 112.500-113.000 bandında dengelendi.
Analistler, İran'ın, Irak'taki iki ABD üssünü vurmasının ardından artan jeopolitik riskler nedeniyle yatırımcıların güvenli liman olarak düşünülen yatırım araçlarına yöneldiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırılar sonrası yaptığı ilk açıklamanın sakin tonda olmasına karşın bugünkü ulusa sesleniş konuşmasının izlenmesi gerektiğini ifade eden analistler, artan petrol ve altın fiyatlarının TL varlıklar üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.
Analistler, öğleden sonra veri gündeminde ABD'deki özel sektör istihdamının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda 110.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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