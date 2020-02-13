Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 120.192,97 puana çıktı.

Günün ilk yarısında dar bant içinde sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 144,23 puan ve yüzde 0,12 artarak 120.192,97 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,22 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,82 ile sigorta oldu.

Güne sakin başlayan ve en düşük 119.472,47, en yüksek 120.402,05 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 120.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin takip edileceğini kaydetti.

Açıklanan şirket bilançoları nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin de yoğunlaştığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 121.000 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA