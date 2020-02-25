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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 114.929,30 puana çıktı.

25.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:12Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 114.929,30 puana çıktı.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyerek saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 140,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,81 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,17 ile ticaret oldu.

Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, 116.000 sınırına kadar yükselse de, Avrupa borsalarının negatif seyrine paralel kazançlarının bir kısmını geri vererek 115.000 seviyesinin hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güveni ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin yanı sıra Suriye ile ilgili gelişmeler ve koronavirüs salgınına ilişkin akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin görünüm açısından önemli destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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