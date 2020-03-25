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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 artışla 90.730,73 puana çıktı.

25.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,62 artışla 90.730,73 puana çıktı.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.444,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,17, holding endeksi yüzde 2,83 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,34 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 2,58 ile sigorta oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alımı programı ile ABD'de uygulamaya konulmak istenen 2 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin olumlu beklentilerin piyasalarda risk iştahını artırdığını kaydetti.

Dün, ABD pay piyasalarında gözlemlenen tarihi yükselişlerin ardından bugün, Asya ve Avrupa piyasalarında da olumlu havanın devam ettiğini belirten analistler, Borsa İstanbul'un da buna paralel alıcılı bir seyir izlediğini dile getirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 90.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin sırasıyla 95.000 ve 100.000 seviyeleri olacağını söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi

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