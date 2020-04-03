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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 artışla 89.658,81 puana çıktı.

03.04.2020 13:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:40
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 artışla 89.658,81 puana çıktı.

Güne yatay başlamasının ardından ilerleyen saatlerde hafif yükseliş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 147,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlediğini kaydetti.

Öğleden sonra, ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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