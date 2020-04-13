Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 artışla 96.875,77 puana çıktı.

13.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:16
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 artışla 96.875,77 puana çıktı.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 404,80 puan artarak 96.875,77 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,51 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,70 ile ulaştırma, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Analistler, bugün Avrupa 'da pay piyasalarının Paskalya tatili nedeniyle kapalı olduğunu, koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
Öğleden sonra, veri takviminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 100.000 puanın gündeme gelebileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Paskalya, Avrupa, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemesi kapıda yapıldı Ekonomi
8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemesi kapıda yapıldı
Vakko, Sağlık Bakanlığı’na 3 milyon adet maske bağışlayacak Ekonomi
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Yurt dışından gelen gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak Ekonomi
Yurt dışından gelen gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı Ekonomi
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak Ekonomi
Havacılık şirketi bir ilke imza atıyor: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar haftanın ilk gününe hareketli başladı! İşte son durum
BDDK’dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Alınan kararlara uyalım
Türkiye’nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı Ekonomi
Türkiye'nin otomobilinin tasarımı korumaya alındı
Haberler ›› Ekonomi ››Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

14:46: Mersin Ticaret Borsası - Ekonomi 14:43: Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı - Haberler 14:41: ATB Başkanı Çondur 'Nefes Kredisi' hakkında açıklamada bulundu - Ekonomi 14:40: En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi 14:40: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi 14:40: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi 13:54: Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak - Ekonomi 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler