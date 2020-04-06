Borsa haftanın ilk iş gününü yükselişle tamamladı
Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 2,81'lik yükselişle tamamladı.
06.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:20
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 2,81'lik yükselişle tamamladı. Endeks, 2.518,52 puanlık artışla 92 bin 71,13 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,15, holding endeksi de 3,72 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
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