Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,79 azalarak 106.539,89 puana geriledi.
09.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:02
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,79 azalarak 106.539,89 puana geriledi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 3.060,64 puan ve yüzde 2,79 değer kaybederek 106.539,89 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,96 ve holding endeksi yüzde 3,17 geriledi. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en çok gerileyen yüzde 6 ile orman, kağıt, basım oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarına paralel değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,98 azalışla 109.600,53 puandan tamamladı.
Analistler, küresel piyasaların yeni haftaya petrol fiyatlarındaki sert düşüşün negatif etkisi ve devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle başladığını bildirdi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve Suudi Arabistan ve Rusya yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.
Arz fazlasının artması riskinin fiyatlanması ve Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasının etkisiyle gerileyen petrol fiyatları, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden dünya pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden oluyor.
ABD endeks vadeli işlem kontratları hafta açılışında yüzde 5 değer kaybıyla işlem görüyor.
Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminin de hafta genelinde yoğun olacağını söyledi.
Piyasalardaki oynaklığın aşırı derecede arttığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini bildirdi.
Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak sanayi üretimi ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin destek, 110.000 puanın direnç konumuna geldiğini vurguladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 3.060,64 puan ve yüzde 2,79 değer kaybederek 106.539,89 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,96 ve holding endeksi yüzde 3,17 geriledi. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en çok gerileyen yüzde 6 ile orman, kağıt, basım oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarına paralel değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,98 azalışla 109.600,53 puandan tamamladı.
Analistler, küresel piyasaların yeni haftaya petrol fiyatlarındaki sert düşüşün negatif etkisi ve devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle başladığını bildirdi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve Suudi Arabistan ve Rusya yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 30 değer kaybederek 32 dolara geriledi.
Arz fazlasının artması riskinin fiyatlanması ve Kovid-19 salgınının ekonomik aktiviteyi yavaşlatacağına kesin gözüyle bakılmasının etkisiyle gerileyen petrol fiyatları, enerji devi hisseler ve bağlı yatırım fonları üzerinden dünya pay piyasalarında da tarihi düşüşlere neden oluyor.
ABD endeks vadeli işlem kontratları hafta açılışında yüzde 5 değer kaybıyla işlem görüyor.
Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günkü toplantısından çıkacak faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, veri gündeminin de hafta genelinde yoğun olacağını söyledi.
Piyasalardaki oynaklığın aşırı derecede arttığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların temkinli hareket etmesi gerektiğini bildirdi.
Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak sanayi üretimi ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.000 seviyesinin destek, 110.000 puanın direnç konumuna geldiğini vurguladı.
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Kaynak: AA
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Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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