Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,21'lik düşüşle başladı.
23.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:30
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,21'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe 3,21'lik düşüşle başladı. Endeks, 2.751,82 puanlık azalışla 83 bin 43 puan oldu.
(İHA)
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe 3,21'lik düşüşle başladı. Endeks, 2.751,82 puanlık azalışla 83 bin 43 puan oldu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Güncel