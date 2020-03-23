Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,21'lik düşüşle başladı.
23.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:33
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,21'lik düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe 3,21'lik düşüşle başladı. Endeks, 2.751,82 puanlık azalışla 83 bin 43 puan oldu. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe 3,21'lik düşüşle başladı. Endeks, 2.751,82 puanlık azalışla 83 bin 43 puan oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi