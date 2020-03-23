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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,21'lik düşüşle başladı.

23.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:33
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 3,21'lik düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe 3,21'lik düşüşle başladı. Endeks, 2.751,82 puanlık azalışla 83 bin 43 puan oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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