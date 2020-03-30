Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borsa, haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,21 azalarak 87.937,02 puana geriledi.

30.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:02
Borsa, haftaya düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,21 azalarak 87.937,02 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 188,02 puan ve yüzde 0,21 değer kaybederek 87.937,02 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,90 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,83 ile ulaştırma oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 3,72 değer kaybederek 88.125,04 puana inen BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,71 yükseldi.
Küresel piyasalarda, geçen hafta ekonomi teşvikleri ile etkili olan iyimserlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ile törpülenirken, yeni haftanın açılışında Asya borsaları ve petrol fiyatlarında sert düşüşler görülüyor.
Analistler, bu hafta, yurt içinde cuma günü açıklanacak enflasyon, yurt dışında ise çarşamba günü dünya genelinde yayımlanacak nihai PMI'lar ve cuma günü ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.
Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 88.500 ve 92.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Borsa, haftaya düşüşle başladı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü Ekonomi
Koronavirüs sonrası değere binen iki ürün, seyyar satıcı tezgahına düştü
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin lira Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin lira
Abdülhamid’in hayali olan asrın projesinde sona doğru! 50 ili etkiliyor Ekonomi
Abdülhamid'in hayali olan asrın projesinde sona doğru! 50 ili etkiliyor
New York’ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı Ekonomi
New York'ta panik var! Dünyaca ünlü markalar, yağmaya karşı hazırlandı
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı Ekonomi
3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günleri sınırlandırıldı
THY’nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu Ekonomi
THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu
İki büyük giyim markası online satışları da durdurdu Ekonomi
İki büyük giyim markası online satışları da durdurdu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:26: RG-KOBİ'lerin teminatlı risklerine reausürans desteği artırıldı - Ekonomi 10:25: İran'dan Türkiye'ye kayıt dışı karpuz giriyor iddiası - Ekonomi 10:22: Sabancı Holding, Sağlık Bakanlığı'na 10 ton yeni nesil dezenfektan bağışladı - Ekonomi 10:21: İhracat fırsatları azalan Karadeniz ülkeleri, bakliyat üretimini düşürüyor - Ekonomi 10:18: Asya borsaları geriledi - Ekonomi 09:57: Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor - Ekonomi 09:56: Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı - Ekonomi 09:39: Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü - Haberler 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber 08:45: Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor - Ekonomi 07:36: Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor - Ekonomi 22:14: New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı - Ekonomi