Haberler » Ekonomi » Borsa, haftaya yükselişle başladı - Ekonomi

Borsa, haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 114.057,03 seviyesine yükseldi.

30.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:02 Borsa, haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,33 artışla 114.057,03 seviyesine yükseldi.
Açılışta BIST 100 endeksi, 373,41 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 114.057,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,38 yükseliş kaydetti.
Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde 114.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, etkisini artıran satışlarla kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 113.683,61 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, çarşamba günkü yılbaşı tatili öncesi pay piyasalarının pozitif görünümünü korumasının beklenebileceğini ifade etti.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini, bu seviyenin aşılabilmesi durumunda alımların güçlenebileceğini aktaran analistler, 112.500'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

11:10   ORSİAD Başkanı Çamur: "2020'nin reel sektör için yatırım yılı olması kaçınılmaz" - Ekonomi
11:08   Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 11,41 arttı - Ekonomi
11:06   Güney Marmara turizmcisi 2020'de yönünü Avrupa'ya çevirecek - Ekonomi
11:06   Ticaret Bakanı Pekcan: "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında bu yıl uyuşturucu ve ticari eşya dahil,... - Ekonomi
11:01   Çiftçi: "Tarım Kredi Kooperatifi faizleri çok yüksek" - Ekonomi
10:55   2020'de annelerin doğum izni parası en az 7 bin 824 lira olacak - Ekonomi
10:29   2020'de enerji kimlik belgesi olmayan yapılarda alım-satım ve kiralama yapılamayacak - Ekonomi
09:48   Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum - Ekonomi
07:35   Kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme zammı indirildi - Ekonomi
07:27   Bakan Soylu, "Kanal İstanbul için referandum olacak mı?" sorusuna cevap verdi - Ekonomi
30.12.2019 11:16:13