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Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 3,72'lik düşüşle tamamladı.

27.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:20
Borsa haftayı düşüşle tamamladı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 3,72'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 3,72'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 3.402,55 puanlık azalışla 88 bin 125 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,63, holding endeksi de 3,97 değer kaybetti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Borsa İstanbul, Güncel

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