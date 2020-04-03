Borsa haftayı yatay tamamladı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı.
03.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:17
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,05'lik hafif yükselişle tamamladı. Endeks, 41,73 puanlık artışla 89 bin 552,61 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti. Holding endeksi ise 0,57 arttı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi