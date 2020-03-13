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Borsa haftayı yükselişle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,10'luk yükselişle tamamladı.

13.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:30
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,10'luk yükselişle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 2,10'luk yükselişle tamamladı. Endeks, 1.965 puanlık artışla 95 bin 605 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,70, holding endeksi de 4,29 değer kazandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Borsa İstanbul, Güncel

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