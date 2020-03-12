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Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 4,36 değer kaybetti.

12.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:28
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 4,36 değer kaybetti.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 4,36 değer kaybetti. Endeks, 4.401 puanlık azalışla 96 bin 565 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,29, holding endeksi de yüzde 4,62 değer kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

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