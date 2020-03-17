Borsa ilk yarıda düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 6,53 değer kaybetti.
17.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:21
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 6,53 değer kaybetti.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 6,53 değer kaybetti. Endeks, 5.735,15 puanlık azalışla 82 bin 153 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,88, holding endeksi de yüzde 4,64 değer kaybetti. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 6,53 değer kaybetti. Endeks, 5.735,15 puanlık azalışla 82 bin 153 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,88, holding endeksi de yüzde 4,64 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Ekonomi
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Ekonomi
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Ekonomi
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Ekonomi
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Ekonomi
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Ekonomi
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu