Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,50 değer kaybetti.

27.03.2020 13:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:54
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,50 değer kaybetti.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,50 değer kaybetti. Endeks, 1.376 puanlık azalışla 90 bin 151,07 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi de yüzde 1,10 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Borsa ilk yarıda düştü - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi Ekonomi
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Ekonomi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Ekonomi
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
IMF’nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu Ekonomi
IMF'nin koronavirüs nedeniyle ilk kredi vereceği ülke belli oldu
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:11: Grup Merkez Hasar Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Türkeş Kocabey: Hasar tasfiye şirketlerinin kısıtlandırılması, mağduriyeti arttıracaktır - Ekonomi 15:10: UFRAD Başkanı Aydın: 3 ay kira alınmasın, sonraki 3 ayda da yüzde 50 indirim bekliyoruz - Ekonomi 15:10: Kırgızistan, Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası kuruluşlardan mali yardım istedi - Ekonomi 15:10: Mersin Ticaret Borsası - Ekonomi 15:06: Kömür madenlerindeki "koronavirüs" önlemleri - Ekonomi 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 13:07: Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak - Ekonomi 12:40: Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak - Ekonomi 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:24: IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek - Ekonomi 12:17: Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum - Ekonomi 12:02: Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi