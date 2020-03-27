Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,50 değer kaybetti.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,50 değer kaybetti. Endeks, 1.376 puanlık azalışla 90 bin 151,07 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 5,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi de yüzde 1,10 değer kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA