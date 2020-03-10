Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,73 değer kazandı.
10.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:24
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 2,73 değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,73 değer kazandı. Endeks, 2.827 puanlık artışla 106 bin 351 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,58, holding endeksi de yüzde 2,34 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 2,73 değer kazandı. Endeks, 2.827 puanlık artışla 106 bin 351 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,58, holding endeksi de yüzde 2,34 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Borsa ilk yarıda yükseldi
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Çin'de koronavirüse karşı geçici kurulan hastaneler kapatılıyor
Ekonomi
Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi! Benzine 60 kuruş, motorine 55 kuruş indirim gelecek
Ekonomi
Türkiye'den Amerika'ya dönen 80 yaşındaki kadında koronavirüs tespit edildi
Ekonomi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Ekonomi
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Ekonomi
Ayda 15 bin lira kazanan son kalaycı ustası, günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor