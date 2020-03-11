Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,18 değer kazandı.
11.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:37
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,18 değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,18 değer kazandı. Endeks, 1.190 puanlık artışla 102 bin 253 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kaybetti. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,18 değer kazandı. Endeks, 1.190 puanlık artışla 102 bin 253 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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