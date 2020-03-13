Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,80 değer kazandı.
13.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:43
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,80 değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,80 değer kazandı. Endeks, 1.689 puanlık artışla 95 bin 329 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,88, holding endeksi de yüzde 2,05 değer kazandı. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,80 değer kazandı. Endeks, 1.689 puanlık artışla 95 bin 329 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,88, holding endeksi de yüzde 2,05 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Ekonomi
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Ekonomi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ekonomi
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ekonomi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı