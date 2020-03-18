Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazandı.
18.03.2020 13:29 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:29
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazandı. Endeks, 229,56 puanlık artışla 87 bin 7 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kaybetti. - İSTANBUL
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazandı. Endeks, 229,56 puanlık artışla 87 bin 7 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kaybetti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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