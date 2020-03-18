Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazandı.
18.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:35
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazandı. Endeks, 229,56 puanlık artışla 87 bin 7 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kaybetti.
(Adem Gürer/İHA)
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kazandı. Endeks, 229,56 puanlık artışla 87 bin 7 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,28 değer kaybetti.
(Adem Gürer/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü