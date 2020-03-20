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Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 3,03 değer kazandı.

20.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:20
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 3,03 değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,03 değer kazandı. Endeks, 558,81 puanlık artışla 87 bin 775,95 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,75, holding endeksi de yüzde 2,32 değer kazandı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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