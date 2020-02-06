Borsa İstanbul'da gong ARD Bilişim için çaldı

Bilişim firması ARD Bilişim, BIST Ana Pazarda ARDYZ.E koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.



Hacettepe Teknokent bünyesinde teknoloji ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdürmekte olan ARD Grup Holding A.Ş. bünyesinde yer alan ARD Bilişim, Borsa İstanbul'da düzenlenen Halka Arz Gong Töreni ardından BIST Ana Pazarda ARDYZ.E koduyla işlem görmeye başladı. Verilen bilgiye göre, Metro Yatırım aracılığı ile gerçekleştirilen halka arza yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi. Halka arzın 17 katı olan, 128 Milyon Lot üzerinde talep geldi. Halka arz işleminde toplam 7 milyon 500 bin TL nominal değerli payların tamamının satışı 5,30 TL satış fiyatından gerçekleşti. Halka Arzda, 1 adet yabancı tüzel kişi yatırımcı, 36 adet yabancı gerçek kişi yatırımcı, 17 bin 962 adet yerli gerçek kişi yatırımcı, 56 adet yerli tüzel kişi yatırımcı olmak üzere toplam 18 bin 55 adet yatırımcı alım yaptı. Şirketin 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında satmama taahhüdü verdiği aktarıldı.



Düzenlenen törene Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Enes Ergun, ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.



Törenin açılışında konuşan Dr. Korkmaz Enes Ergun, "ARD Bilişim Teknolojileri ile 2020 yılının ilk halka arzını gerçekleştiriyoruz. Şirket 17 kat taleple yaklaşık 40 milyon TL'lik halka arz tutarıyla ve 18 binin üzerinde yatırımcıya yaptığı satış ile çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarıların devamını diliyorum" dedi.



"17 kat talep alan firma olduk"



Şirketin çalışmaları hakkında bilgi veren Arda Ödemiş, "Bilişim, sağlık, savunma, inşaat ve enerji alanında faaliyet gösteriyoruz. 2011 yılından beri Teknokent geliştirme bölgesinde Ar-Ge faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hukuk, sağlık, lojistik, siber güvenlik, e-dönüşüm gibi birçok kurumsal projeleri yürütmekte olan bir firmayız. Bir çok sektörde faaliyet yürütüyoruz. Özellikle milli gizli belgeler gibi yüksek güvenlik gerektiren projelerde yerli ve milli yazılım faaliyetleri sürdürmekteyiz. Bugün itibariyle halka arz edildik. 17 kat talep alan bir firma olduk. Bu anlamda bir rekora imza attık. Bu halka arzla daha da büyüyerek, katma değerli projeler üreterek ülkemize fayda sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Halka arz gelirini büyüme odaklı Ar-Ge hedefli kullanacağız"



Arz sürecine değinen Ödemiş, "Firma olarak 29-30 Ocak tarihlerinde talep topladık, halka arz sürecimiz bu tarih oldu. Metro Yatırım aracılığıyla talep toplama işlemini gerçekleştirdik. Son zamanlarda bilişim firmalarına yoğun bir talep vardı. Bizde bu anlamda borsaya katılan ve birçok sektörde çalışan bir firmayız. Bilişim firmaları arasında en çok talep edilen firmayız. Yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreçle birlikte halka arz gelirini büyüme odaklı Ar-Ge hedefli kullanacağız. Yatırımlarımızı büyüteceğiz, yurtdışı ofislerimizi daha büyük operasyonlara hazır hale getireceğiz. Yeni şirketler satın alacağız. Yazılım ihracatımızı yurtdışına çıkartarak dünya çapında bir firma olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA