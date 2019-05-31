Borsa İstanbul'da Gong Çaldı!

Yılın İkinci Halka Arzı Gerçekleşti...

CEO Event Hisseleri Borsa'da İşlem Görmeye Başladı

'Büyük İşlerin CEO'su' Halka Arz Gong Töreni 31 Mayıs Cuma günü Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Ergun, CEO Event Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, CEO Event ekibi ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Cuma sabahı saat 09:00'da gerçekleşen törenin ardından CEO Event hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul, CEO Event ve Gedik Yatırım yetkililerinin Gong'u çalması ile başlayan törende gerçekleşen konuşmaların ardından Borsa İstanbul yetkilileri CEO Event'in hisselerinin de işlem görmeye başladığı Borsa İstanbul İşlem Salonunu ziyaret ettiler.

Gong Töreni'nde yaptığı konuşmasında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Dr. Korkmaz Ergun; "2018 yılı halka arzlar için başarılı bir seneydi. 8,5 milyar TL'lik bir halka arz gerçekleşti. 2019 yılında ise ikinci halka arzmızı CEO Event ile yapmış olduk.2019 yılında halka arz yapmayı düşünen ve hazırlık süreci devam eden birkaç şirket daha bulunmaktadır. Umarım bu sene de halka arzlar açısından olumlu bir yıl olur. CEO Event, 33 milyon TL'lik bir halka arzla, 1000 civarında yatırımcıya satış ile başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu başarılı halka arz dolayısıyla, bu süreçte emeği geçen herkese, başta CEO Event ve Gedik Yatırımın kıymetli yöneticileri ile çalışanlarına, Borsa ve SPK uzmanlarına çok teşekkür ediyor, bugün Borsa ailesine katılan CEO Evente hoş geldiniz diyorum" dedi.

Gong Töreni'nde söz alan CEO Event Yönetim Kurulu Başkanı Cevat Olçok; "Bugün burada bizler için gurur verici, Borsamız ve Sermaye Piyasamız içinse bir ilkin törenini yapıyoruz. CEO Event A.Ş halka arz edilen ilk event şirketi olma niteliğini taşıyor. Halka arzımızın ilk gününde hisse senetlerimize yaklaşık 3 katı talep geldi. Bu yoğun ilgi sonucu halka arzımızı daha birinci gününde tamamladık. Halka açılmak ve borsada işlem görmek zor olduğu kadar öğretici bir süreç. Şirketimizin perfomansı ve bizlerin çabaları dışında bu benzersiz çalışmada bizim yolumuzu açıp en iyi şekilde sonuçlandırmamızı sağlayan SPK, Borsa İstanbul, Gedik Yatırım, Vizyon Grup yönetici ve çalışanları ile emeği geçen herkese teşekkürü bir borç bilirim. Halka arzımız ve borsada işlem görmeye başlamamız ile yepyeni bir aşamaya geçiyoruz. Artık ileriye bakmak ve yeni projelere imza atmanın zamanı. Halka arzdan elde ettiğimiz fonların yüzde 65'ini yeni yatırımlar, yüzde 20'sini işletme sermayemizi güçlendirmeye ve yüzde 15'ini de şirket merkezi ve depo yatırımlarında değerlendirmeyi planlıyoruz. Buradan CEO fikrinin mimarı, bizlere hayal kurmayı, asla vazgeçmemeyi, ideallerimizin peşinden gitmeyi öğreten, kurucumuz, büyüğümüz, ustamız abim Şehit Erol Olçok'u hasret ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Ülke ekonomisinin çetin bir sınav verdiği, ekonominin dengelenme sürecinin içinde olduğumuz bir dönemde CEO Event Medya A.Ş. başarılı bir halka arza imza attı. Halka Arzın ilk gününde CEO Event hisse senetlerine 2,65 kat talep geldi. Bu yoğun ilgi nedeniyle ikinci gün beklenmeden halka arz 28 Mayıs Perşembe günü tamamlandı.

Borsa İstanbul'da işlem görecek ilk event şirketi olmasıyla dikkat çeken CEO Event, bu yönüyle sektör firmalarına yeni bir finasman modeli için de örnek oluşturuyor.CEO Event halka arzdan elde ettiği fonların yüzde 65'ini yeni yatırımlar, yüzde 20'sini işletme sermayesini güçlendirmek ve yüzde 15'ini de şirket merkezi ve depo yatırımlarında değerlendirmeyi planlıyor.

Reklam ve siyasal iletişim konusundaki birikim ve deneyimini 'event yönetimi'ne taşımak isteyen iddialı bir ekip tarafından 2006 yılında kurulan CEO Event, Türkiye'nin 'event' * kavramıyla tanışmasında en fazla emeği ve katkısı olan şirketlerin başında geliyor. Organizasyon ve etkinlikleri event boyutuna taşıyan yaklaşımı, inovatif çözümleri ile de kendi alanında yeniliklerin öncüsü olan CEO Event'in kendisine uzmanlık alanı olarak belirlediği altı temel faaliyeti bulunuyor.

Bunlar kongre, eğlence, spor, fuar, tasarım ve kurumsal etkinlik yönetimi olarak sıralanıyor.

CEO Event'te ekonomik, toplumsal, kültürel ve tarihsel bağlamlarıyla birlikte bütüncül bir perspektifle ele alınan her bir event, CEO Event imzasını taşıyan tüm işler, kurumsal düzeyde elde edilen yüksek güvenin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı eventlerine adını yazdıran CEO Event'in gerçekleştirdiği global ölçekli projelerden bazıları; Birleşmiş Milletler Dünya İnsani Zirvesi, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı, WEC Dünya Enerji Kongresi, WTA Championships İstanbul Tenis Turnuvası, FIFA U-20 Dünya Kupası Açılış Töreni, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul 2020 Olimpiyat Aday Şehir Tanıtım Etkinlikleri.

Kaynak: Bültenler