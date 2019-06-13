Borsa İstanbul'da gong 'Yatırımlarda kurumsal yönetim' için çaldı

Kaynak: İHA

Borsa İstanbul'da "Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi" Protokolü'nü imzalayan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Feyyaz Ünal ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Selim Yazıcı, törenin ardından derneğin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gongu çaldılar. Kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ile kurumsal yatırımcıların gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışan Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği kurumsal yönetimin yatırımcılar nezdinde önemini vurgulamak için iş birliğine gitti. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yazıcı, şirketlerdeki uluslararası kabul görmüş iyi uygulamaların artmasının desteklenmesine ilişkin "Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü"nü imzaladı. İmza töreninin ardından gong töreni gerçekleştirildi.KURUMSAL YATIRIMCILAR TEŞVİK EDİLECEK Protokol kapsamında kurumsal yatırımcılara, yatırım kararlarında ortaklıklardaki pay sahipliği haklarının kullanılması, bilgilendirme politikasına sahip olunması, risk yönetimine önem verilmesi, sosyal ve çevresel etkinin gözetilmesi ile menfaat çatışmalarının giderilmesi gibi konuları da dikkate almaları önerilecek. Ayrıca kurumsal yatırımcıların genel yatırım stratejilerinin uzun dönemdeki yükümlülükleriyle uygunluğu ve bu yatırımlarının orta ve uzun dönem performansa katkısı konularında açıklama yapmaları teşvik edilecek."PROTOKOL İLE YATIRIM KARARLARINDA KURUMSAL YÖNETİMİN ARTAN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK ÜZERE ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK" Düzgün ve kurallı bir yönetim yapısının hem yatırımcıların duyduğu güveni hem yatırım girişlerini hem de şirketlerin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü artırdığına dikkat çeken Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Ünal, imza törenindeki konuşmasında şunları söyledi:"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi yönetim iyi yatırım çeker. Kurumsal yönetim yapısının sağlam temellere oturtulmasının tek tek şirketlere değil, tüm Türkiye'ye büyük faydası var. Çünkü ülkeler için sürdürülebilirliğin ve kalkınmanın yolu, mikro ölçekten bakıldığında şirketlerin iyi yönetilmesinden geçiyor. Şirketlerin çok daha uzun ömürlü olabilmeleri, rekabete edebilirlikleri, sürdürülür yapılar olabilmeleri ne kadar kurumsal yönetildiklerine bağlı. Kurumsal yönetilerek büyüyen şirketler aynı zamanda, faaliyet gösterdikleri ülkeleri de küçük şirket ülkesi olma riskinden çıkarıyor. Bu doğrultuda, bugün yaptığımız protokol ile kurumsal yatırımcıların yatırım kararlarında, finansal performans kadar kurumsal yönetim etrafındaki diğer tüm konuları da değerlendirmeye almasını teşvik etmek üzere çok önemli bir adım attık. Önümüzdeki dönemde yapacağımız farklı çalışmalarla da yatırımlarda kurumsal yönetim ilkelerinin özendirilmesi ile iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklemeye devam edeceğiz.""KURUMSAL YÖNETİM BİLİNCİ TÜRKİYE'DE DE HIZLA GELİŞİYOR" Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yazıcı da küresel piyasalarda aktif olan kurumsal yatırımcıların artık yatırımlarında pay sahipliği haklarının kullandırılması, bilgilendirme politikalarına sahip olunması, risk yönetimine önem verilmesi, sosyal ve çevresel etkinin gözetilmesi, menfaat çatışmalarının giderilmesi gibi konulara en az finansal performans kadar önem verdiğini söyledi. Türkiye'de de bu konudaki bilincin hızla geliştiğini ifade eden Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz kurumsal yatırımcılar için kendilerine emanet edilen zor kazanılmış kaynakları en doğru ve en sürdürülebilir yatırımlara yönlendirmek sadece sorumluluk ilkesi gereği değil, aynı zamanda tasarruf açığı olan ülkemize dışarıdan uzun vadeli sermaye çekmenin de ön şartlarından biri olmuştur. Dernek olarak geçtiğimiz nisan ayında Borsa İstanbul ve Birleşmiş Milletler destekli PRI (Principles for Responsible Investment) ile birlikte düzenlediğimiz Türkiye'nin ilk ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetimsel İlkeler) Çalıştayı'ndan sonra Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ile imzaladığımız bu protokolün sürdürülebilirlik ve şeffaflık konularında Türkiye'nin tüm şirketlerine ve kurumsal yatırımcılarına öncü bir rehber olacağına inanıyoruz."(İHA)