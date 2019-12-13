Borsa İstanbul'da üniversite buluşmaları devam ediyor

Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sermaye piyasasının bilinirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen "Üniversite Buluşmaları"nın altıncısı, Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.
Borsa İstanbul açıklamasına göre, Türkiye
'nin farklı şehirlerindeki 11 üniversitede öğrenim gören 300'ün üzerinde öğrencinin katıldığıseminerde Kişisel Gelecek Tasarımcısı Kamil Kasacı sermaye piyasası ve kariyer planlaması sunumlarıyaptı.
Sunumların ardından öğrencilere hitap eden Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili veGenel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, öğrencileri Borsa İstanbul'da ağırlamaktan duyduğumemnuniyeti belirtti.
Atilla, "Türkiye'nin geleceğinde sizler söz sahibi olacaksınız, sizlerin ilerde bukürsüde veya mutlaka iyi yerlerde olacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Program kapsamında Borsa İstanbul seans salonunu ziyaret eden öğrencilere, piyasanın gelişimi veişleyişi hakkında bilgiler aktarıldı.