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Borsa İstanbul'da "Üniversite Buluşmaları" sürüyor

Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sermaye piyasasının bilinirliğinin arttırılması amacıyla düzenlenen "Üniversite Buluşmaları"nın altıncısı Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

13.12.2019 17:49 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:49Borsa İstanbul'da

Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi ve sermaye piyasasının bilinirliğinin arttırılması amacıyla düzenlenen "Üniversite Buluşmaları"nın altıncısı Borsa İstanbul'da gerçekleştirildi.

'nin farklı şehirlerindeki 11 üniversitede öğrenim gören 300'ün üzerinde öğrencinin katıldığı seminerde Kişisel Gelecek Tasarımcısı Kamil Kasacı sermaye piyasası ve kariyer planlaması sunumları yaptı.

Sunumların ardından öğrencilere hitap eden Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, öğrencileri Borsa İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Türkiye'nin geleceğinde sizler söz sahibi olacaksınız, sizlerin ilerde bu kürsüde veya mutlaka iyi yerlerde olacağınıza inanıyorum" dedi.

Program kapsamında Borsa İstanbul seans salonunu ziyaret eden öğrencilere, piyasanın gelişimi ve işleyişi hakkında bilgiler aktarıldı. (Fotoğraflı)



Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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