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Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından ilk görüşme

İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısında aile fotoğrafı çekildi.

27.11.2019 16:05 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:05Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atanmasının ardından ilk görüşme
İSEDAK 35. Bakanlar Toplantısında aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aile fotoğrafı öncesi tokalaşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, çekimde yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantıya katılanlar arasında Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla dikkat çekti. Toplantıda yerini alan Atilla aile fotoğrafı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı. Ardından da toplu aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.
(Doğan Can Cesur - İsmail Coşkun/İHA)

Borsa İstanbul, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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