Borsa İstanbul "Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" Programı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yaklaşık 3 bin ortağı olan 287 kadın kooperatifimiz aracılığıyla kadın girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ile beraber kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak. Onu da bilahare açıklayacağız." dedi.

Pekcan, Borsa İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" Programının açılışında yaptığı konuşmada, Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, kadınların iş gücüne katılım oranındaki yüzde 1'lik artışın küresel GSYH'yı yılda 80 milyar dolar artırdığını belirtti.

Hükümetin kadınların iş gücüne katılımı yönünde adımlar attığına işaret eden Bakan Pekcan, "Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmesinin anahtarlarından birisi kadının işgücüne eşit oranda katılabilmesi, diğeri de teknolojiyi sadece kullanan değil üreten ve ihracatçı olan kadınlar olarak bu toplumda yerini alabilmesidir." diye konuştu.

Pekcan, 2004 yılında Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 23 iken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle bu oranı yüzde 34'e taşıdıklarını, şimdi hedefin OECD ortalaması olan yüzde 60'lara ulaşmak olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak yaptıkları bütün politikalarda kadını merkeze alan çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Pekcan, şunları kaydetti:

"2017 yılında 118 Dünya Ticaret Örgütü üye ve gözlemci ülkesi ile birlikte, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini teşvik etmeyi ve bu hususta önlerindeki engelleri ortadan kaldırmayı amaçlayan Buenos Aires Kadın ve Ticaret Deklarasyonu'nu Türkiye olarak kabul ettik. Kadın girişimcilerimizi küresel ekonomiye entegre etmek, onları üretici ve ihracatçı yapmak için bakanlık olarak da çok özel çalışmalar yapıyoruz."

Pekcan, bakanlığın İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde, "Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı"nı kurduklarını anımsatarak, kadın ve genç girişimciliğinin geliştirilmesi ve kadın ve gençlerin Türkiye ihracatına katkısının artırılması, ihracatın tabana yayılmasıyla ilgili çok ciddi eğitimler verildiğini dile getirdi.

"Kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak"

Bakan Pekcan, 2019 yılında başlattıkları Export Akademi Programı ile her ilde ihracat yapmaya istekli kadınlar ile bir araya geldiklerini, kadın girişimci networkünü oluştuklarını, bugüne kadar 22 ilde 1.300 kadın ile buluştuklarını, bunlara devam edeceklerini kaydetti.

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) 2019 yılı kadın çalışmalarıyla ilgili ödül verecekleri kurum ve projeler arasına Export Akademi'yi de aldığını, bu projenin dünya birinciliği de alabileceğini bildiren Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"56 ilde, 67 oda ve borsada İhracat Destek Ofisleri kurduk. TİM Başkanımız ile beraber kadın ihracatçılar sektörünü oluşturduk ve kadın ihracatçılarımızı destekliyoruz. Onlara da ödül verecektik ama şehitlerimiz olduğu için ödül törenini iptal ettik. Kadın kooperatifçiliğini de destekliyoruz. 14 ilde 1.600 girişimci kadınımıza kadın kooperatifleri hakkında eğitim verdik. Sosyal kooperatifçilik trenimiz var. Tren yolunun geçtiği illerde kooperatif eğitimi veriyor. Kooperatifçilik çalıştayları düzenliyoruz. Bu trenlerimizde çocuklarımıza kodlama eğitimi veriyoruz. Kooperatif otobüsümüzü Adana'dan başlamak üzere tekrar seferber ettik. Burada da eğitimler veriyoruz. Yaklaşık 3 bin ortağı olan 287 kadın kooperatifimiz aracılığıyla kadın girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. İnşallah Sayın Hazine ve Maliye Bakanımız ile beraber kadın kooperatiflerimize bir sürprizimiz olacak. Onu da bilahare açıklayacağız."

"Yönetimlerde daha fazla kadın görmek istiyoruz"

Pekcan, aralık ayında Kooperatifler Fuarı'nda düzenlediklerini anımsatarak, bu fuara 75 kadın kooperatifinin katıldığını, onlara ücretsiz stant ve konaklama imkanı sağlayarak kendilerini ve ürünlerini tanıtma olanağı sunduklarını, bu sene aralık ayında fuarın yeniden yapılacağını söyledi.

Son dönemde uluslararası toplantıların koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini anımsatan Pekcan, böyle bir etki olmaması halinde 2 Nisan 2020'de "Uluslararası Kadın ve Ticaret Çalıştayı"nı düzenlemeyi planladıklarını dile getirdi.

Pekcan, çalıştayda, diğer ülkelerin Ticaret Bakanları, UN Women, DTÖ, OECD, ITC, UNCTAD, Dünya Bankası gibi uluslararası örgütlerden katılımcılar, konuşmacılar ve moderatörlerin olacağını belirtti.

Her zaman olduğu gibi kadın girişimciliğinin, kooperatiflerinin, ihracatçıların artırılması yönünde çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Pekcan, "Taşın altına elimizi koymaya her zaman hazırız. Özel sektör, kamu, üniversite ve STK iş birliği çok önemli, STK iş birliğini son derece önemli buluyoruz. Tüm kadın STK'larımızla iş birliği yapmaya çalışıyoruz. Kadın STK'lar dışında diğer STK'lara da teşekkür ediyoruz. Yönetimlerde daha fazla kadın görmek istiyoruz." diye konuştu.

