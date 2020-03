Borsa İstanbul "Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" Programı

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, 2000'de yüzde 25,2 olan kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 34,9'a yükseldiğini söyledi.

Arıcan, "Hükümetimiz bu bilinçten hareketle kadın istihdamına yönelik tüm çalışmaları, yasal düzenlemeleri yapmakta ve kadınların sorunlarını çok geniş yelpazede dikkate alarak istihdam içerisinde daha fazla bulunmaları için gerekli tüm çalışmaları dikkat ve titizlikle yönetmektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Borsa İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor" Programı düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan Arıcan, kadının tarihsel süreç içerisindeki toplumsal yaşam ve iş yaşamı alanlarında yaşadığı süreçleri anlattı.

Emeğin bir üretim faktörü olarak kabul edilmesiyle 18. yüzyıldan itibaren kadınların belirli bir ücret karşılığında çalışma hayatına katılmasının literatürde milat olarak kabul edildiğini dile getiren Arıcan, sanayi devriminin, kadınların toplam istihdamın bir parçası haline geldiği ilk önemli gelişme olduğunu söyledi.

Arıcan, Anadolu'da kadınların 13. yüzyıl itibarıyla çalışma hayatına başladığını kaydederek, en çok faaliyeti dokuma sektöründe gösterdiklerini bildirdi.

Kadının, toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu belirten Arıcan, "Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu da değildir. bu konu sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplum inşa etmenin de en önemli bir yolu olup sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur." diye konuştu.

Arıcan, Türklerin tarihsel süreçte kadınlara verdiği öneme değinerek, Türkiye'de kadınlara, çok sayıda Avrupa ülkesinden daha önce seçme ve seçilme hakkı verildiğini aktardı.

"Kadın çalışan oranı yüzde 34,9'a yükseldi"

Prof. Dr. Erişah Arıcan, 2000'li yıllardan itibaren kadınların iş hayatına girmesi konusunda yoğun politikalar uygulanmaya başlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadının iş gücüne katılım oranı 2000'de yüzde 25,2 iken, bugün yüzde 34,9'a yükselmiştir. Yeterli midir? Daha çalışmak için çok yolumuz olduğunu düşünüyoruz. Hükümetimiz bu bilinçten hareketle kadın istihdamına yönelik tüm çalışmaları, yasal düzenlemeleri yapmakta ve kadınların sorunlarını çok geniş yelpazede dikkate alarak istihdam içerisinde daha fazla bulunmaları için gerekli tüm çalışmaları dikkat ve titizlikle yönetmektedir. Bu nedenle uzun yılar erkek egemen bir sektör olarak bizim alanımız olan finans sektörü, bugün kadınların başarısıyla dikkat çeken bir sektör haline gelmiştir."

Borsa İstanbul'da kadın temsili

Erişah Arıcan, Türkiye'de SPK'nın yönetim kurullarında kadınların yüzde 25'lik oranla temsiliyetini tavsiye ettiğini belirterek, bunun zorunlu olmasının öneminden bahsetti.

Arıcan, "Bu çerçevede Borsa İstanbul olarak ilk adımı attık. 1/3 oranında esas sözleşmemizde değişiklik yaparak kadın temsil hakkını vermiş olduk." dedi.

Borsa İstanbul'un, kadınların her alanda ve her seviyede ekonomik yaşamın içinde aktif olarak yer alabilmelerini sağlamaya katkıda bulunmak adına 2016'da BM Kadının Güçlenmesi Prensiplerini imzaladığını dile getiren Arıcan, bu çerçevede benimsenen presiplerle kadın-erkek eşitliğinde pozitif ayrımcılık ile farkındalık oluşturulduğunu anlattı.

Kadınların iş gücüne katılımı hususunun ekonomik anlamda önemine değinen Arıcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaşanan değişimler sonucu kadın iş gücüne dair gerekli imkanlar oluşturup, düzenlemeler yapılmış ve Türkiye'de kadının iş gücüne katılım oranı giderek artırılmıştır. Dolayısıyla, demokratik, ileri bir toplum olabilmek için; kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk ve benzeri alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabilir olmaları büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, müreffeh ve gelişmiş bir toplumun inşası için gerekli olan zihni berrak aydın bir neslin yetişmesi ve geleceğe yön vermesi ancak, kadınların eliyle olacağına inanıyorum."

"Yönetim kurullarındaki yüzde 25'lik kadın kotası zorunlu olsun"

Türkiye İşkadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, 1857 yılında 40 bin dokuma işçisi kadının; çalışma hayatının düzenlenmesi, insanca ücret alabilmek ve insanca bir ortamda çalışabilmek için verdikleri mücadele sonucu her yıl 8 Mart'ta kadınların konuşulabildiğini anlattı.

Bulut, bugün istenilen noktada olmasa da her yerde kadınların konuşulduğunu, "BM'de, AB komisyonlarında 2030'a kadar yüzde 50 eşitlik sağlayacağımızı konuşuyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalara rağmen eşitlenebilmek için 80 yıla ihtiyacımız var. Ancak bizim durmamamız lazım, adım adım ilerlesek de kadınlar olarak çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünyada 200 büyük şirketin yönetici düzeyindeki kadın oranının yüzde 21 olduğunu dile getiren Bulut, bu oranın Türkiye'de yüzde 15 civarında gerçekleştiğini bildirdi.

Bulut, "SPK'nın belirlemiş olduğu yüzde 25'lik bir kota var yönetim kurullarında kadın sayılarının artmasıyla ilgili. Ama bu zorunlu değil tavsiye niteliğinde. Bunun tavsiyeden çıkartılarak zorunlu hale getirilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Programa, Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vekili ve Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

