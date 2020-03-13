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Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde kayıpları telafi ediyor

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde kayıpları telafi ediyor

13.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:16
Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde kayıpları telafi ediyor
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,80 artışla 95.329,49 puana çıktı.

Günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.689,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Borsa İstanbul, Dünya

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