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Borsa istanbul kâr dağıtımı yapılmasına karar verdi

Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda kar dağıtımı yapılmasına karar verildi.

14.04.2020 19:10 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:10
Borsa istanbul kâr dağıtımı yapılmasına karar verdi

Borsa İstanbul'un bugün yapılan genel kurulunda kar dağıtımı yapılmasına karar verildi.

Borsa İstanbul'un 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün Borsa İstanbul yerleşkesinde gerçekleştirildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Toplantı İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başladı. Toplantı, Kovid-19 tedbirleri ile uyumlu olarak, pay sahiplerinin büyük kısmının Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden katılımıyla gerçekleştirildi" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Toplantı başkanlığının oluşturulmasını müteakip, 2019 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, yılsonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosu müzakere edildi ve onaylandı. Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edildi.

"2019 karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım hususunda Yönetim Kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlandı. Kar dağıtımı yapılmasına karar verildi.

"Genel Kurul'da mevcut üyelerin görevlerinin devamına ve münhal durumda bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Zafer Sönmez'in seçilmesine karar verildi.

"Genel Kurul Toplantısını müteakip yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Mehmet Hakan Atilla'nın ise Genel Müdürlük görevini üstlenmeye devam etmesine karar verildi."

Açıklamaya göre, 2020 faaliyet dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (Ernst & Young) bağımsız denetçi olarak atandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Borsa İstanbul, Ekonomi
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