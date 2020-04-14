Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün Borsa İstanbul yerleşkesinde yapıldı.

14.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:16
Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, bugün Borsa İstanbul yerleşkesinde yapıldı.

Borsa İstanbul açıklamasına göre, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan. toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile uyumlu olarak, pay sahiplerinin büyük kısmının Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) üzerinden katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı başkanlığının oluşturulmasını müteakip, 2019 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, yıl sonu Bilançosu ve Kar/Zarar Tablosu müzakere edildi ve onaylandı. Yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde ibra edildi.

Toplantıda kar dağıtımı yapılmasına karar verildi
Açıklamaya göre, 2019 karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım hususunda yönetim kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlandı. Kar dağıtımı yapılmasına karar verildi.

Genel kurulda mevcut üyelerin görevlerinin devamına ve münhal durumda bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Zafer Sönmez'in seçilmesine karar verildi.

Mehmet Hakan Atilla Genel Müdür olarak devam edecek
Genel Kurul Toplantısını müteakip yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Mehmet Hakan Atilla'nın ise Genel Müdürlük görevini üstlenmeye devam etmesi kararlaştırıldı.

2020 faaliyet dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A. Ş. (Ernst & Young) bağımsız denetçi olarak atandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Borsa İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye’de düşüşe geçti Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Salgın Türkiye'de düşüşe geçti
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Haberler
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Haberler ›› Güncel ››Borsa İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:03: FLAŞ - Haber 20:03: Sağlık Bakanı Koca: "4. haftada virüsün yayılma hızını kontrol altına aldık. - Haber 20:02: FLAŞ - Haber 20:02: Sağlık Bakanı Koca: "Genel tarama doğru yöntem değil, güvenilir sonuç elde etme açısından akılcı da... - Haber 20:00: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye'de 4. haftada vaka artış hızı düşüşe geçti." - Haber 19:50: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler