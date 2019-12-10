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Borsa İstanbul, son 20 ayın rekorunu kırdı

Borsa İstanbul güne 109 bin sınırında başlarken, 109 bin 378 puana kadar yükselerek 20 ayın rekorunu kırdı.

10.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:13

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0.12 artışla 108 bin 912 seviyesinden başlarken, ilerleyen saatlerde yükselişini sürdürerek yeni rekorunu kırdı. Endeks 109 bin 378 puana kadar yükselerek Nisan 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

PİYASALAR ABD'YE KİLİTLENDİ

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararları öncesi pay piyasalarında sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak ZEW ekonomik görünüm endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ticaret müzakerelerine ilişkin akışının da yatırımcıların gündeminde bulunduğunu söyledi.

'BORSADA 106.400 DESTEK KONUMUNDA'

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, son 20 ayın rekorunu kırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi


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