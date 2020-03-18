Borsa İstanbul, yüzde 2,3 kayıpla güne başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,31 azalarak 84.776,51 puana geriledi.
18.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:32
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,31 azalarak 84.776,51 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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