Borsa kapanışta yüzde 5,54 değer kaybetti
Borsa, haftanın ilk işlem gününde, dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel yüzde 5,54 değer kaybederek, günü 103.524,02 puandan tamamladı.
09.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:36
Borsa, haftanın ilk işlem gününde, dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel yüzde 5,54 değer kaybederek, günü 103.524,02 puandan tamamladı.
Kaynak: Dunya.com
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