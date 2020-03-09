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Borsa kapanışta yüzde 5,54 değer kaybetti

Borsa, haftanın ilk işlem gününde, dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel yüzde 5,54 değer kaybederek, günü 103.524,02 puandan tamamladı.

09.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:36
Borsa kapanışta yüzde 5,54 değer kaybetti
Borsa, haftanın ilk işlem gününde, dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel yüzde 5,54 değer kaybederek, günü 103.524,02 puandan tamamladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi
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