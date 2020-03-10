Borsa kayıpları telafi ederek başladı
Haftaya yüzde 5.5 kayıpla başlayan BIST, bu sabah yüzde 2.5 yukarıda açıldı.
10.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:17
Haftaya yüzde 5.5 kayıpla başlayan BIST, bu sabah yüzde 2.5 yukarıda açıldı.
Kaynak: Dunya.com
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