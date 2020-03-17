Borsa kayıplarını azalttı, dolar 6.49'dan geri döndü
Küresel piyasalarda koronavirüs baskısı devam ederken, yurti içi piyasaya bugün TCMB'nin kararları damga vurdu.
17.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:34
Küresel piyasalarda koronavirüs baskısı devam ederken, yurti içi piyasaya bugün TCMB'nin kararları damga vurdu. Borsa gün içi kayıplarının önemli bir bölümünü geri alırken, dolar/TL 6.49 seviyesinden döndü.
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Kaynak: Dunya.com
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