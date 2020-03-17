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Borsa kayıplarını azalttı, dolar 6.49'dan geri döndü

Küresel piyasalarda koronavirüs baskısı devam ederken, yurti içi piyasaya bugün TCMB'nin kararları damga vurdu.

17.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:34
Borsa kayıplarını azalttı, dolar 6.49'dan geri döndü
Küresel piyasalarda koronavirüs baskısı devam ederken, yurti içi piyasaya bugün TCMB'nin kararları damga vurdu. Borsa gün içi kayıplarının önemli bir bölümünü geri alırken, dolar/TL 6.49 seviyesinden döndü.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : TCMB, Ekonomi

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