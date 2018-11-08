Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul
'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 773 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|39.204.983.853
|1,21
|Garanti Bankası
|33.264.000.000
|0,72
|Ereğli Demir Çelik
|31.500.000.000
|1,04
|Tüpraş
|31.452.651.520
|4,23
|ASELSAN
|31.213.200.000
|3,33
|Akbank
|29.200.000.000
|0,68
|Turkcell
|25.630.000.000
|1,73
| Bim Mağazalar
|23.589.720.000
|8,51
| Enka İnşaat
|23.150.000.000
|0,84
| Ford Otosan
|20.615.962.500
|6,03
|Türk Hava Yolları
|20.217.000.000
|0,55
| İskenderun Demir Çelik
|19.633.000.000
|1,18
| İş Bankası (C)
|18.269.878.200
|0,39
|Sabancı Holding
|15.772.322.387
|0,55
| Yapı ve Kredi Bank.
|14.359.987.183
|0,36
|Türk Telekom
|13.475.000.000
|2,44
|Anadolu Efes
|11.960.526.313
|0,86
|Şişe Cam
|11.385.000.000
|0,87
|Arçelik
|10.919.767.793
|1,22
| Tofaş Oto. Fab.
|9.735.000.000
|3,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
08 Kasım 2018 Perşembe 18:48