Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.089.188.711 1,18 Garanti Bankası 32.844.000.000 0,71 ASELSAN 31.714.800.000 3,38 Ereğli Demir Çelik 30.870.000.000 1,02 Tüpraş 30.501.058.560 4,10 Akbank 28.800.000.000 0,67 Turkcell 25.916.000.000 1,75 Bim Mağazalar 25.380.960.000 8,01 Enka İnşaat 23.600.000.000 0,65 Türk Hava Yolları 22.328.400.000 0,61 İskenderun Demir Çelik 19.517.000.000 1,17 Ford Otosan 18.896.503.500 5,52 İş Bankası (C) 18.224.878.500 0,39 Sabancı Holding 15.609.090.072 0,54 Yapı ve Kredi Bank. 13.768.693.593 0,34 Türk Telekom 13.475.000.000 2,44 Anadolu Efes 11.853.947.365 0,86 Şişe Cam 11.497.500.000 0,87 Arçelik 10.777.864.870 1,20 Vakıflar Bankası 9.075.000.000 0,34

15 Kasım 2018 Perşembe 18:41



15 Kasım 2018 Perşembe 18:41

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 767 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)