Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 762 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|35.781.521.486
|1,11
|Garanti Bankası
|33.684.000.000
|0,72
|Tüpraş
|31.127.106.560
|4,19
|ASELSAN
|29.913.600.000
|3,19
|Akbank
|29.240.000.000
|0,68
|Ereğli Demir Çelik
|28.805.000.000
|0,95
|Turkcell
|26.862.000.000
|1,81
| Bim Mağazalar
|24.864.840.000
|7,85
| Enka İnşaat
|23.500.000.000
|0,65
|Türk Hava Yolları
|22.701.000.000
|0,62
| Ford Otosan
|18.510.502.500
|5,41
| İskenderun Demir Çelik
|18.444.000.000
|1,11
| İş Bankası (C)
|18.224.878.500
|0,39
|Sabancı Holding
|15.303.029.483
|0,53
| Yapı ve Kredi Bank.
|13.937.634.619
|0,35
|Türk Telekom
|13.090.000.000
|2,37
|Anadolu Efes
|11.877.631.576
|0,86
|Şişe Cam
|11.542.500.000
|0,88
|Arçelik
|10.331.884.254
|1,15
|Vakıflar Bankası
|9.125.000.000
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Koç Holding,Borsa İstanbul