Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 793 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|38.494.932.399
|1,19
|Garanti Bankası
|34.314.000.000
|0,74
|ASELSAN
|31.418.400.000
|3,35
|Tüpraş
|30.651.310.080
|4,12
|Akbank
|30.280.000.000
|0,70
|Turkcell
|28.446.000.000
|1,92
|Ereğli Demir Çelik
|27.335.000.000
|0,90
| Bim Mağazalar
|25.320.240.000
|7,99
|Türk Hava Yolları
|23.874.000.000
|0,65
| Enka İnşaat
|23.200.000.000
|0,64
| Ford Otosan
|19.457.959.500
|5,69
| İş Bankası (C)
|18.944.873.700
|0,41
| İskenderun Demir Çelik
|17.806.000.000
|1,07
|Sabancı Holding
|16.710.908.195
|0,58
| Yapı ve Kredi Bank.
|14.191.046.157
|0,35
|Türk Telekom
|13.825.000.000
|2,50
|Anadolu Efes
|12.753.947.365
|0,92
|Şişe Cam
|11.205.000.000
|0,85
|Arçelik
|10.534.602.716
|1,18
|Vakıflar Bankası
|10.000.000.000
|0,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Garanti Bankası,Koç Holding,Borsa İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 13:43