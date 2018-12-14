Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

(BIST 100) Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 36.339.419.057 1,12 Garanti Bankası 31.794.000.000 0,68 Tüpraş 30.576.184.320 4,11 Aselsan 27.337.200.000 2,91 Turkcell 26.774.000.000 1,81 Bim Mağazalar 26.656.080.000 8,42 Ereğli Demir Çelik 26.145.000.000 0,86 Akbank 25.400.000.000 0,59 Enka İnşaat 23.000.000.000 0,64 Türk Hava Yolları 20.451.600.000 0,56 İş Bankası (C) 18.269.878.200 0,39 Ford Otosan 17.440.227.000 5,10 İskenderun Demir Çelik 16.240.000.000 0,98 Sabancı Holding 14.813.332.539 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 13.177.400.003 0,33 Türk Telekom 13.055.000.000 2,36 Anadolu Efes 12.315.789.470 0,89 Şişe Cam 11.947.500.000 0,91 Arçelik 10.460.272.613 1,17 Vakıflar Bankası 9.425.000.000 0,35

14 Aralık 2018 Cuma 13:48



14 Aralık 2018 Cuma 13:48

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 762 milyar lira oldu.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)