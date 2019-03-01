Borsa Şirketlerinin Piyasa Değeri

Borsa İstanbul
'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 899 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|47.269.139.652
|1,42
|Garanti Bankası
|37.170.000.000
|0,80
|Tüpraş
|35.759.861.760
|3,64
|Akbank
|35.412.000.000
|0,81
|Ereğli Demir Çelik
|31.885.000.000
|1,12
|Turkcell
|31.064.000.000
|1,95
|ASELSAN
|27.724.800.000
|2,74
| Bim Mağazalar
|26.413.200.000
|8,34
| İş Bankası (C)
|25.874.827.500
|0,52
| Enka İnşaat
|24.950.000.000
|0,69
| İskenderun Demir Çelik
|21.141.000.000
|1,34
| Ford Otosan
|19.668.505.500
|5,05
|Türk Hava Yolları
|19.458.000.000
|0,53
|Sabancı Holding
|18.649.291.929
|0,64
|Türk Telekom
|18.515.000.000
|2,48
| Yapı ve Kredi Bank.
|18.076.689.748
|0,46
|Şişe Cam
|14.917.500.000
|1,17
|Arçelik
|14.244.350.561
|1,74
|Vakıflar Bankası
|12.700.000.000
|0,45
|Anadolu Efes
|11.782.894.734
|1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA